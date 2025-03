Koopmeiners e Vlahovic perdono valore: il dato sui bianconeri

2025 Getty Images

La Juventus ha affrontato una stagione fin qui molto complicata, con tanti risultati deludenti. La società bianconera ha dunque deciso di esonerare Thiago Motta, affidando la squadra a Igor Tudor, alla Juve per la terza volta in carriera dopo le esperienze da giocatore e vice allenatore diL'allenatore croato trova una squadra in difficoltà, che non ha saputo reagire al momento più difficile della stagione, certificato dal doppio crollo senza reazioni contro. L'annata bianconera, dunque, ha bisogno di una forte scossa, per cercare di centrare l'obiettivo minimo stagionale: il quarto posto.

Da Koop a Vlahovic: chi ha perso valore di mercato

Per farlo serviranno anche i giocatori che sono stati in difficoltà in queste partite, tra cui alcuni in particolare che sono stati discontinui.Tra i giocatori più deludenti fin qui c'è senza dubbio, partito con aspettative alte ma mai entrato davvero nei meccanismi della squadra. Il portale Transfermarkt ha pubblicato gli aggiornamenti dei valori di mercato, e tra i giocatori che hanno perso più valore in Serie A c'è proprio l'olandese,-15 milioni per, passato ora a 45. Hanno perso valore anche, condizionato inevitabilmente dall'infortunio (ora 50 milioni anziché 60), ma anche, che hanno perso 7 milioni nella loro valutazione di mercato. Infine ancheè passato a 2 milioni di euro dai 4 di inizio stagione.