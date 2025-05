Koopmeiners e Vlahovic puntano al ritorno con la Lazio, ma occhio a Gatti e Cambiaso

Getty Images

La Juventus non è riuscita a strappare i tre punti in casa del Bologna. Al Dall'Ara Freuler ha risposto a Thuram, che ha trovato il quarto goal in stagione e una prestazione importante in mezzo al campo. I bianconeri rimangono in corsa per la Champions League , e dopo il giorno di riposo inizieranno a preparare il secondo scontro diretto, con la Lazio.Un'altra gara fondamentale per gli uomini di Tudor, che si giocano tantissimo con i biancocelesti, ora a pari merito. All'Olimpico l'allenatore bianconero spera di avere a disposizione più giocatori, visto che contro il Bologna c'erano diversi assenti in ogni reparto: in particolare la Juve guarda alle condizioni di, mentre Kelly rimarrà probabilmente ancora ai box.

Le condizioni di Koopmeiners e Vlahovic

La situazione di Gatti e il dubbio Cambiaso

Rimasti fuori nel match del Dall'Ara, Koopmeiners e Vlahovic puntano a recuperare proprio per la gara contro la Lazio. L'olandese sta smaltendoche lo ha fermato anche contro Parma e Monza, e già nella scorsa settimana si era avvicinato al recupero.Anche Dusan Vlahovic va verso la convocazione contro i biancocelesti, dopo essere stato già vicino a partire per Bologna: il serbo era anche tornato ad allenarsi in gruppo nella rifinitura, ma come ha dichiarato Tudor in conferenza stampa,e dunque non ha preso parte allo scontro diretto.Il discorso è diverso per Federico Gatti, che è alle prese con l'infortunio che lo tiene ai box dalla prima di Tudor, Juventus-Genoa. Il difensore aveva rimediato la, ed è fuori da poco più di un mese: Gatti tenterà di esserci all'Olimpico, ma le sue condizioni sono ancora da monitorare rispetto a quelle di Koop e Vlahovic.Sarà da valutare anche Andrea Cambiaso, uscito prima nella gara di Bologna per un infortunio. Il terzino ha lasciato il campo toccandosi la coscia, e dunque bisognerà capire se durante la settimana ci sarà la possibilità di recuperarlo per il match di sabato.





