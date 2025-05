Gazzetta – Juventus, Koopmeiners è guarito ma è indietro di condizione

Getty Images

Ultimo test in vista della sfida decisiva per la qualificazione in. Oggi la Juventus si ritroverà al centro sportivo della Continassa per la rifinitura mattutina, prima della partenza per Venezia. Igorparlerà in conferenza stampa a ora di pranzo, per fare il punto sulla situazione della squadra. Ieri hanno lavorato ancora a parte, mentre si è aggiunto alla lista degli acciaccati anche Veiga , fermato da un affaticamento muscolare. Il tecnico croato spera di poterli comunque portare tutti in laguna, compreso, che resta il più indietro sul piano fisico.

Le condizioni di Koopmeiners

Renato Veiga ce la fa?

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’olandese è fermo da oltre un mese a causa di un fastidio al tendine d’Achille. Sebbene clinicamente guarito, Koopmeiners non ha ancora recuperato la condizione atletica ottimale. Tudor, però, è intenzionato ad aggregarlo ugualmente alla squadra, quantomeno per la panchina, nella speranza di poter contare su di lui anche solo a gara in corso. Insieme a lui dovrebbero tornare a disposizione anche Gatti e McKennie, che hanno recuperato e potrebbero essere schierati a partita in corso.Le condizioni di Veiga non sembrano destare particolare preoccupazione, ma un suo eventuale forfait costringerebbe Tudor a reinventare ancora la difesa. Il reparto è già fortemente ridotto, complici la squalifica di Kalulu e le assenze di Bremer e Cabal. Con Gatti non ancora pronto per disputare un’intera partita, il tecnico potrebbe puntare su Savona, rientrato dalla squalifica, come anche Thuram. Le valutazioni definitive verranno fatte nella rifinitura di oggi.