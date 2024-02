Juventus, i rinforzi per la Champions League

Juve, gli obiettivi a centrocampo

Mai come quest'anno qualificarsi alla prossimafa tutta la differenza del mondo. Il nuovo format messo in piedi dalla UEFA con un unico girone e 8 partite per ogni squadra (due in più di quelle attuali), garantirà anche maggiori introiti ai club.La Juventus è consapevole di questo e spera di raggiungere l'obiettivo più in fretta possibile per programmare con calma il mercato. Un mercato che sarà molto movimentato perché la rosa bianconera dovrà essere ampliata rispetto a quella attuale. Non solo "quantità" però. Alla Continassa, infatti, servirà alzare anche l’asticella della qualità per riscoprirsi fin da subito protagonisti sul palcoscenico internazionale. In particolare a centrocampo. La conseguenza è che il tandem Giuntoli-Manna ha una lista di profili attenzionati lungo come l’elenco della spesa, scrive. Le ricerche della dirigenza della Juve si concentrano soprattutto nel reparto di centrocampo, anche perché non è ancora certa la permanenza di Rabiot. Il sogno e l'obiettivo numero uno rimane Teun Koopmeiners dell'Atatalanta. Samardzic invece è una possibilità, Khephren Thuram del Nizza e Lewis Ferguson del Bologna sono più di un’alternativa.