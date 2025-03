Juventus, Koopmeiners può partire? Le ultime

Getty Images

Il futuro di Teunsembra destinato a restare legato ai colori bianconeri. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il centrocampista olandese continuerà a far parte della rosa dellaanche nella prossima stagione. La società bianconera non ha alcuna intenzione di privarsi di un giocatore ritenuto fondamentale per il progetto tecnico e tattico della squadra.Uno dei motivi principali di questa scelta risiede nell’importante investimento effettuato dalla Juventus per assicurarsi le prestazioni dell’ex Atalanta. La scorsa estate, infatti, il club ha speso 51,3 milioni di euro per il suo cartellino, ai quali si aggiungono 9,4 milioni tra bonus, oneri e accessori. Una cifra significativa che dimostra la fiducia della dirigenza nelle qualità del classe 1998 e nel suo valore a lungo termine.