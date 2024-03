Koopmeiners-Juve, è l’obiettivo numero uno

Quanto costa Koopmeiners

Non serviva la precisione chirurgica con la quale trafigge per due volte Szczesny , non serviva un’altra, ennesima, prestazione di alto livello. No, non serviva alla dirigenza della Juventus osservare Teundare sfoggio delle proprie qualità nello stadio di casa, per convincersi che fosse il profilo giusto per aumentare le qualità della mediana bianconera.Lal’estate scorsa, si trovò ad affrontare difficoltà di natura economica nel tentativo di acquisirlo. Ciò avvenne perché non era riuscita a liberare risorse tramite le trattative in uscita, necessarie per soddisfare la richiesta economica dell'Atalanta:Oggi, anche tale cifra risulterebbe insufficiente per avviare la trattativa, considerando il notevole aumento del valore del centrocampista olandese. Le sue prestazioni sono da campione, i numeri da top player, mentre la concorrenza è rappresentata da club di Premier League che non offrono alla Juventus alcun vantaggio particolare.In casa Atalanta c'è grande entusiasmo, mentre il prezzo del centrocampista lievita. Come riporta calciomercato.com, l'entourage di Koopmeiners ha aperto la porta alla Juventus. Tuttavia, tutto dipenderà da quanto l'Atalanta vorrà ricevere e dalla formula di pagamento accettabile. Se il prezzo, come filtra, supererà o toccherà i, allora ladovrà affrontare una salita molto ripida nella corsa per Koopmeiners. Non che sia stata mai un'impresa facile.