TS - Koopmeiners rientra al Mondiale per Club: la sua stagione è già finita

Getty Images

La stagione della Juventus è stata complicata sotto tanti aspetti. Dal cambio di allenatore in corsa alche ha spesso deluso le aspettative, passando per i tanti, troppiche hanno accompagnato l'intera annata. Tudor non ha nascosto le difficoltà, anzi. "Eravamo in un buco nero profondo" ha dichiarato in conferenza stampa, a dimostrazione di quanto sia a conoscenza della situazione precedente e presente Proprio gli infortuni stanno ancora costringendo l'allenatore bianconero ad adattare la sua squadra a diverse situazioni, anche inedite: contro l'Udinese si va verso la difesa a 4 , mai schierata da Tudor da quando è arrivato. Prende sempre meno quota, dunque, l'ipotesi si Locatelli nella linea difensiva, con il capitano che rimarrebbe a centrocampo insieme a, dato chenon rientrerà.

L'infortunio e le condizioni di Koopmeiners

Koopmeiners-Juventus, i numeri della stagione

Partite giocate: 40

Da titolare: 33

Minuti giocati: 2852

Goal: 4

Assist: 3

Partite saltate: 8

L'olandese, infatti, può tornare in campo direttamente per il Mondiale per Club.Koop non si vede in campo dal 12 aprile, quando trovato il goal che aveva sbloccato la partita con il. Una delle migliori gare dal suo arrivo, considerando le tante prestazioni insufficienti che lo hanno caricato di un peso sempre più importante,. Proprio contro il Lecce, però, il centrocampista si è fermato e non è più rientrato nemmeno nei convocati a causa di un infortunio al tendine d'Achille.L'ex Atalanta si è allenato quasi sempre a parte, rientrando parzialmente in gruppo in alcune occasioni ma senza mai farcela per tornare in partita. Il suo rientro, però, non sarà contro l'Udinese, ma si punta più avanti. Come riporta Tuttosport, infatti, il numero 8 bianconero rientrerebbe direttamente(che inizierà a giugno)saltando anche l'ultima gara di campionato contro ilLa stagione negativa di Koopmeiners è stata condizionata da tanti fattori, ma queste settimane, e successivamente il rientro in estate, devono essere decisive per il vero ritorno,





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui