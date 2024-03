Juventus-Koopmeiners, c’è il sì del giocatore

Juventus-Koopmeiners, l’Atalanta pensa ai sostituti

Da tempo Teunè il primo nome nella lista dei desideri di Cristianoper la prossima stagione. E no, non serviva certo la doppietta allo Stadium per convincere tutti del suo valore e delle sue qualità.Come riportato oggi dal Corriere dello Sport, Teun ha detto il primo sì alla Juventus . Il giocatore, che ha numerose estimatrici, si sarebbe convinto del progetto della Vecchia Signora dando il benestare al proprio agente Bartper trattare con i bianconeri. Il giocatore a Bergamo guadagna 1,5 milioni di euro, la Juventus gliene offrirebbe tra i 4 e i 5, con i bonus, contratto quinquennale, diventerebbe tra i più pagati in rosa.durante il prossimo mercato estivo. Mentre si attende di scoprire se l'olandese rimarrà in Italia per unirsi alla Juventus o se si trasferirà nella Premier League inglese, dove Liverpool e Manchester United hanno mostrato interesse nei suoi confronti, il club bergamasco ha già avviato la ricerca di un suo sostituto sul mercato.Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, oltre al giovane gallese Jordan James del Birmingham (nato nel 2004 e sotto contratto fino a giugno 2025), l'Atalanta ha messo nel mirino anche il giapponese Daichi Kamada della Lazio (nato nel 1996 e sotto contratto fino a giugno 2026) e il franco-algerino Rayan Cherki del Lione (nato nel 2003, in scadenza di contratto a giugno 2025).Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.