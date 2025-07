Juventus, servono risposte da Koopmeiners: la nuova stagione è decisiva

La Juventus ripartirà il 24 luglio alla Continassa, prima di spostarsi in Germania per il ritiro di Herzogenaurach. Le novità saranno tante, soprattutto rispetto all'ultima stagione. C'è innanzitutto voglia di riscatto e di tornare a essere la Juventus, come hanno dichiarato in tanti anche al Mondiale per Club, dafino all'ad. E allora la missione fondamentale sarà proprio tornare a essere vincenti, prima ancora di rinforzarsi sul mercato Si dovrà cominciare da chi è già in rosa, soprattutto dopo una stagione che ha deluso: il riferimento aè puramente voluto, e i riflettori su di lui cominciano già ad allargarsi. Che l'olandese debba riscattare diverse delusioni, è. La prima avventura bianconera è stata lontana dalle aspettative di tutti, ma le chance non saranno illimitate.

Juventus, il piano per Koopmeiners

Koop fa parte dei piani di Tudor e della dirigenza, e a differenza di, nonostante un investimento importante (è stato l'acquisto più costoso dell'era) la volontà è di proseguire insieme, proprio per invertire la rotta. E allora inizia il ballo più importante per il centrocampista, ma starà a lui far sì che non sia l'ultimo.La Juve, infatti, non vuole ritrovarsi con una situazione simile a quella di Nico Gonzalez o dello stesso Douglas Luiz. L'argentino e il brasiliano sono stati simboli di ciò che non ha funzionato nello scorso mercato, e sono orientati a lasciare dopo solo un anno., infatti i bianconeri vogliono dargli fiducia soprattutto per quanto fatto vedere con Tudor prima dell'infortunio.Al Mondiale per Club non sono arrivate le risposte attese, perciò è stato tutto rinviato al prossimo campionato: se anche la seconda stagione dell'olandese non dovesse decollare, la cessione non sarebbe uno scenario da escludere, nonostante. La volontà c'è da entrambe le parti, il 24 luglio sarà il primo nuovo capitolo: Koopmeiners deve riscrivere una storia con un finale totalmente diverso.





