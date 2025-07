Juventus, Koopmeiners in vacanza a Ibiza con... De Ligt

Getty Images

Koopmeiners a Ibiza con De Ligt

in vacanza con…. È già diventato virale sui social uno scatto che ritrae il centrocampista della Juventus , reduce da una stagione molto deludente, nella famosa discoteca Ushuaia di Ibiza in compagnia dell'ex difensore bianconero, oltre che del connazionale Marten De Roon, capitano dell'Atalanta. De Ligt oggi milita nel Manchester United, club che in questi giorni sta vedendo alcune piste di mercato intrecciarsi proprio con la Juve, a cominciare da quella relativa a Jadon Sancho.Chissà che nella "reunion" tra olandesi non si sia parlato anche di dinamiche bianconere, con Koopmeiners che dovrà necessariamente riscattarsi nella prossima stagione dopo il flop della prima a Torino, che comunque non lo ha messo totalmente in discussione confermandolo di fatto come un elemento da cui Igor Tudor potrà ripartire.