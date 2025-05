Juventus, Koopmeiners e Gatti ancora a parte. Le ultime su McKennie

2024 Getty Images

Ancora lavoro differenziato questa mattina alla Continassa per, che stanno continuando il percorso di recupero dai rispettivi infortuni con la speranza - destinata però ad affievolirsi con il passare dei giorni - di poter essere convocati per la partita di domenica sul campo del Venezia, l'ultima della stagione di Serie A della Juventus . Insieme a loro quest'oggi anche, alle prese con una contusione rimediata nel match contro l'Udinese, le cui condizioni non sembrano però destare particolare preoccupazione nello staff medico e tecnico.

Le condizioni di Gatti e Koopmeiners

Tornando ai primi due, il difensore azzurro è stato costretto a fermarsi a causa della frattura della diafisi del perone, subìta nella gara d’esordio di Igor Tudor sulla panchina bianconera, contro il Genoa. In seguito, il tecnico croato ha deciso di gettarlo nella mischia nei minuti finali della sfida contro la Lazio, confidando nella sua esperienza e nella sua presenza fisica, così come ha fatto anche con Dusan Vlahovic, ma Gatti evidentemente non era ancora al massimo della forma.Koopmeiners, invece, è ancora ai box per una fastidiosa infiammazione al tendine d’Achille, un problema che sembra in fase di miglioramento ma che non gli consente ancora di tornare in campo. Come dicevamo, entrambi i giocatori saranno seguiti con attenzione nei prossimi giorni per valutarne i progressi, con l'auspicio di poterli avere almeno in panchina in una gara fondamentale - anzi, questa volta decisiva - per blindare il quarto posto e con esso la qualificazione alla prossima Champions League.



