Juventus, l'operazione Koopmeiners: ecco le contropartite

. L'olandese dell'Atalanta è da tempo l'obiettivo numero uno della Juventus, che guarda al futuro per rinforzarsi e a Bergamo come primo posto in cui spendere il tesoretto che sta mettendo da parte. Oggi, poi, sono arrivate le conferme di un affare possibile, proprio dal diretto interessato: "Deve presentarsi qualcosa di veramente interessante per lasciare Bergamo. Spero che l’Atalanta riceva una bella somma per me. Già l'anno scorso c'era un concreto interesse da parte del Napoli però alla fine i club non si sono trovati’, ha detto al De Telegraaf. Proseguendo poi sul temaL'interesse bianconero, ormai, è noto e lo è da tempo, anche se portarlo alla Continassa sarà meno facile del previsto. 10 gol in campionato, l'Atalanta vorrebbe monetizzare per lui almeno 40 milioni. Come fare? Per Giuntoli, sottolinea Tuttosport, ci sarà bisogno di una finanza creativa abbinata a un’abilità di prima fascia nell’individuare una contropartita tecnica in grado di ammortizzare e ridurre l’esborso economico.