Apre così il Corriere dello Sport, che sottolinea le necessità della Juventus sul mercato e quel bisogno mai davvero risolto di un centrocampista con idee, gol e talento puro nei piedi. Così, ecco che il giocatore totale dell’Atalanta - mediano, mezzala, trequartista e adesso anche superbomber - è sempre più il volto giusto per il futuro, nonché la prima scelta per il mercato di gennaio. Domenica ci sarà l'incontro, o meglio l'incrocio con l’uomo del domani, in quel Juventus-Atalanta che può dire tanto sulla corsa Champions League.