Juventus, Koopmeiners e Douglas Luiz insieme? Ecco come

” e mai come questa volta sembra un’affermazione alla quale credere serenamente, più che una frase fatta da snocciolare in conferenza stampa. Tutto è possibile elo dimostra quotidianamente, rimescolando di continuo le carte sul tavolo e stupendo con le scelte di formazione. Questa volta, l’allenatore bianconero, i n conferenza stampa prima della partita tra Juventus e Napoli , ha parlato della convivenza tra Koopmeiners e Douglas Luiz.Le parole di Thiago Motta in conferenza stampa:KOOPMEINERS + DOUGLAS - "Tutto è possibile, soprattutto trattandosi di giocatori forti. Vedremo domani, se inizieremo in questo modo, ma tutto è possibile".Tutto è possibile e quindi partiamo da qui. Partiamo dall’immaginare una Juventus con i due acquisti più pesanti – dal punto di vista economico, ma non solo -, in campo insieme. Koopmeiners da trequartista sotto la punta, Douglas Luiz qualche metro più indietro. Un’impostazione che resiste, però, solo i due campetti, con i due centrocampisti a fare continuamente da pendolo, nell’alzarsi e abbassarsi a turno con i giusti tempi. Uno a prendere palla nella prima costruzione, l’altro a cercare spazio tra le linee: chi dei due? Entrambi possono svolgere tutti e due i compiti e poi andare a formare quel 4-1-4-1 che si è già visto durante la stagione.Insieme a loro, poi, un equilibratore. Ecco perché immaginare un centrocampo con Thuram (o Locatelli), Douglas Luiz e Koopmeiners non è utopia. Equilibrio nelle due fasi e tanta qualità. “Tutto è possibile”, bisogna solo lavorare per trovare i giusti equilibri.