Dalla Continassa: Koopmeiners torna completamente in gruppo dopo quasi due mesi

La prima stagione di Teun Koopmeiners con lasi potrebbe riassumere così, come un'annata dove i momenti positivi sono stati pochi eDopo una prima parte di stagione segnata da alcuni stop e prestazioni spesso opache, l'arrivo di Tudor sembrava aver dato una sterzata. L'olandese era tornato al goal e la sensazione era senza dubbio positiva, poi l'infortunio al tendine d'AchilleL'ex Atalanta ha rimediato un infortunio nel finale della gara contro il, sbloccata proprio da lui con una rete dopo appena due minuti., svolgendo solo in alcune occasioni parte del lavoro con la squadra, ma mai del tutto.

Koopmeiners torna in gruppo: le condizioni

Koopmeiners-Juventus, i numeri della stagione

Partite giocate: 40

40 Da titolare: 33

33 Minuti giocati: 2852

2852 Goal: 4

4 Assist: 3

3 Cartellini gialli: 5

5 Cartellini rossi: 0

Nella giornata di oggi, però, Koopmeiners è tornato per la prima volta a. Un'attesa durata quasi due mesi, infatti la gara contro il Lecce si era giocata il 12 aprile: da quel momento l'olandese ha sempre svolto lavoro differenziato e per alcuni tratti in gruppo. La sua stagione si è chiusa in anticipo, con un obiettivo prioritario: tornare in campo nel momento giusto e lavorare da subito per riscattarsi.L'infortunio al tendine d'Achille ha tenuto Koopmeiners, mentre a Venezia è tornato tra i convocati senza scendere in campo. L'infiammazione ha continuato a dare problemi al centrocampista, che nonostante un recupero progressivo non è riuscito a tornare a disposizione per la stagione appena terminata. Adesso, prima vera occasione per dimostrare un valore che è emerso poche volte quest'anno.





