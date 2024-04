Juve, i nomi per il centrocampo

E se Adrienfinisse davvero per lasciare la? Lo scenario, come vi abbiamo raccontato , non è da escludere, e lo sanno bene anche alla Continassa dove Cristianonon ha mai smesso di tenere dritte le antenne sui possibili sostituti del francese, in aggiunta a Teunche, nei suoi piani, arriverebbe a prescindere. I nomi, come scrive La Gazzetta dello Sport, sono sostanzialmente i soliti: si parla dunque di Mikel, in scadenza nel 2025 con la Real Sociedad e non in odore di rinnovo, nonchè di Sofyan, vecchio pallino del dt bianconero e ormai in procinto di tornare alla Fiorentina, ma non per restarci.In lista anche Lewisdel Bologna, in attesa di capire l'entità dell'infortunio al ginocchio patito contro il Monza, Lazardell'Udinese e Pierre-Emile, seguito a lungo durante il mercato di gennaio. La certezza è che, ad ogni modo, la Juve avrà bisogno di rinforzi importanti per la prossima stagione, pur senza la pretesa di ricostruire un centrocampo come ai "tempi d'oro". Lo stesso Koopmeiners, in sostanza, potrebbe non bastare.