Lacontinua a corteggiare il centrocampista dell'Atalanta Teunin vista della sessione estiva di mercato. Tuttavia, come riferisce Calciomercato.com l'affare è difficile ma non impossibile, la Vecchia Signora infatti potrebbe sfoggiare un asso nella manica. Se il club bergamasco aveva rifiutato in estate un'offerta dall'inter ora potrebbe vacillare davanti a quella di Madama. La valutazione di Koopmeiners è di circa 35 milioni, la Vecchia Signora potrebbe inserire nella trattativa Matias Soulè, profilo molto apprezzato da Gasperini. A cui aggiungerebbe un conguaglio economico.