Koopmeiners è il paradosso del mercato: delude ma va verso la conferma

Uno dei punti interrogativi più grandi e più pesanti grava sulle sue spalle:è fin qui - e non è il solo - uno dei giocatori che ha più deluso dal suo arrivo in bianconero. L'olandese non si è mai davvero inserito nei meccanismi della squadra in maniera fissa, faticando fin da subito a trovare una posizione in campo, ma non solo.Koop non ha mai trovato continuità, fermandosi a inizio anno per gli infortuni - vera e propria croce in questa stagione per la Juve - ma il suo cammino con questa maglia fin qui. Tradotto, gli stop forzati non sono l'unico fattore negativo, e non possono essere un alibi per le prestazioni decisamente al di sotto delle aspettative. Il numero 8 arrivava da una delle sue migliori stagioni, e perciò la Juve ha voluto puntare forte su di lui: fin qui, però, la realtà è stata completamente

Il peso a bilancio di Koopmeiners

I numeri della stagione di Koopmeiners

Partite giocate: 34

Partite da titolare: 30

Minuti giocati: 2533

Partite saltate per infortunio: 3

Goal: 2

Assist: 3

Al momento, il futuro di Koopmeiners sembra ancora legato alla maglia bianconera, non solo per una questione di contratto, ma anche di costi e impatto a bilancio. Insomma, l'olandese può avere occasioni di riscattarsi, ma i jolly sono esauriti da tempo:Ma torniamo al bilancio. Nel pieno della rivoluzione della Juventus, il risanamento economico ha giocato (e gioca tutt'ora) un ruolo fondamentale, e lo hanno dimostrato le tante cessioni e la riduzione del monte ingaggi. Da questi due cardini è passata, anche se con una spesa non indifferente, anche la trattativa per Teun Koopmeiners. La Juve ha infatti pagatoper il suo cartellino, oltre a 3,4 milioni di oneri accessori.Se da un lato la chiave per sbloccare Koop e farlo diventare davvero decisivo sembra essere ancora lontana, dall'altro sembra invece chiara quella per la sua permanenza. Anzi, in casa Juve sembrerebbe già esserci. È proprio l'impatto a bilancio del giocatore olandese, che ha un peso tutt'altro che indifferente. Secondo i dati raccolti da Calcio & Finanza, partendo dalla quota ammortamento e considerato il contratto fino al 2029,. Nella prima stagione in bianconero, invece, costerà in tuttoIl fuoco che doveva illuminare la Juventus è stato fin qui una serie di scintille davvero troppo fioche per essere considerate importanti. Le cifre raccontano altro. Teun Koopmeiners rappresenta senza dubbio un paradosso del mercato bianconero, e se il futuro dell'olandese sembra ben radicato a Torino,





