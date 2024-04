Juventus, l'offerta per Koopmeiners

Teun Koopmeiners rimane il primo nome per rinforzare il centrocampo della Juventus. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, un principio d’offerta è già stato valutato dalle parti della Continassa.Si parla di 30 milioni; la cifra messa a disposizione dell’area tecnica in seguito alla ricapitalizzazione e in virtù dei premi legati alla partecipazione alle coppe (Champions e Mondiale),I giovani plasmati e lanciati da Allegri oggi rappresentano un assegno circolare che può avvicinare la Juve a obiettivi altrimenti fuori portata. Su Koopmeiners c’è mezza Europa, e pure il Napoli in Italia ma Giuntoli sa di poter contare su un rapporto di vecchia data con l'entourage del giocatore, che voleva ingaggiare già in passato.