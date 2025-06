Juventus, Koopmeiners a DAZN: 'Dobbiamo imparare'. Poi parla della fase difensiva

2025 Getty Images

Le parole dia DAZN dopo Juventus-Manchester City - "Era una partita difficile contro una squadra forte, ma ci sono tante cose che dobbiamo fare meglio".- "Dobbiamo fare meglio, anche nella nostra posizione. Quando siamo bassi e difendiamo per esempio per due-tre minuti, sotto la palla, quando la recuperiamo è difficile fare 80 metri. Poi sei un po' stanco, bisogna fare meglio in difesa e recuperare meglio la palla, così poi c'è più spazio per giocare".- "Siamo andati avanti ed è importante ma volevamo vincere anche contro il City. Non lo abbiamo fatto ma dobbiamo imparare, prendere le cose positive e quelle negative per la prossima partita".