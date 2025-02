Quanto ha giocato Koopmeiners rispetto ai compagni di squadra

AFP via Getty Images

Quanto ha giocato Koopmeiners?

La scelta di Thiago di schierare Teundal primo minuto nella sfida contro ilha scatenato numerose polemiche. L’allenatore, infatti, ha rivelato nel post-partita che il centrocampista olandese non era al meglio a causa della febbre, un dettaglio che ha sollevato interrogativi sulla decisione di affidarsi comunque a lui in un match così delicato.Koopmeiners è considerato un pilastro nel sistema di gioco della Juventus di Motta, ma le sue prestazioni in stagione sono state spesso altalenanti, alternando momenti di grande qualità a partite meno convincenti. Nonostante ciò, il suo utilizzo da parte dell’allenatore è stato costante, come dimostrano i numeri della stagione.

La classifica del minutaggio

Gatti: 2.855’

Di Gregorio: 2.699’

Locatelli: 2.558’

Yildiz: 2.488’

Kalulu: 2.443’

Koopmeiners 2.417'

Cambiaso 2.123'

Analizzando il minutaggio della rosa bianconera, Koopmeiners si posiziona al sesto posto assoluto con 2.417 minuti giocati, confermando il ruolo centrale che ricopre nell’equilibrio della squadra. La scelta di schierarlo titolare nonostante le condizioni fisiche non ottimali ha diviso tifosi e addetti ai lavori: da un lato chi apprezza la fiducia dell’allenatore nel giocatore, dall’altro chi ritiene che avrebbe potuto essere gestito meglio.L’episodio contro il PSV riapre il dibattito sulla gestione delle risorse in casa Juventus, soprattutto in un momento in cui la squadra sta cercando di ritrovare continuità e certezze dopo l’eliminazione dalla Champions League.