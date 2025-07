La Juventus mette in stand by Kolo Muani: Vlahovic o il PSG, serve un 'aiuto'

Juventus, Kolo Muani rimane? Le ultime



Perché la Juventus non ha ancora acquistato Kolo Muani

, entrambi erano partiti per il Mondiale per Club con la speranza di rimanere alla Juventus anche dopo la spedizione statunitense. Per Chico, questa speranza. In fondo non dipende da lui, perché se così fosse, il francese il 24 si presenterebbe alla Continassa per riabbracciare i compagni con cui ha vissuto gli ultimi mesi e si è trovato molto bene e ovviamente anche Igor Tudor, che dopo un inizio in salita ha puntato su Kolo con continuità.Non dipende da Kolo Muani però appunto, cheSemmai, paradossalmente, dipende dal compagno di reparto, Dusan Vlahovic. La Juve infatti, dopo aver deciso di affondare per Jonathan David visto che non avrebbe potuto aspettare più molto se voleva ingaggiare il canadese,. Così come ad esempio la permanenza di Nico Gonzalez e degli altri giocatori in uscita può rallentare e rimandare il via libera definitivo per Sancho, Vlahovic ostacola Kolo Muani.ormai fuori dal progetto ma comunque pagato quasi 100 milione per questo l'offerta di prestito della Juventus, senza vere garanzie sul riscatto, non soddisfa il PSG. Il club parigino vuole avere la certezza di far partire Kolo Muani a titolo definitivo e al massimo, per il momento, apre ad un prestito con obbligo di riscatto.Con Vlahovic ancora in rosa, a Torino non si "sentono" di fare un'operazione alle condizioni chieste dal PSG.il cui addio permetterebbe alla Juve di ragionare in maniera diversa per Kolo Muani.e. Per il momento, Damien Comolli ha messo in stand by Kolo Muani. Fino a quando potrà farlo però non è certo, c'è il Chelsea che bussa alla porta del PSG e che avrebbe tutte le carte per "bruciare" la Juventus.