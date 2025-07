Juventus-Kolo Muani, spunta la data: il ruolo di Tudor e le richieste del Paris Saint-Germain

Getty Images

Igor Tudor lo vuole subito per il raduno

La Juventus è pronta a sferrare l’assalto decisivo per Randal. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la dirigenza bianconera ha atteso con pazienza la fine degli impegni del, impegnato nella finale del Mondiale per Club, per intensificare i contatti. L’attaccante francese è impaziente di tornare a Torino, dove ha lasciato ottime sensazioni nel prestito semestrale iniziato a gennaio.L’allenatore Igor Tudor considera la conferma di Kolo Muani una priorità per la nuova stagione. Nonostante l’arrivo di Jonathan David, il futuro di Dusan Vlahovic è ancora incerto. Per questo, il tecnico croato spinge affinché l’ex Eintracht possa aggregarsi già dal raduno estivo, previsto per il 24 luglio alla Continassa.

Il nodo resta il costo del cartellino

Kolo Muani ha convinto tutti, ma serve una stagione intera

Torino nel destino: Randal vuole restare

L’ultima mossa spetta al PSG

Il principale ostacolo alla trattativa resta l’aspetto economico. Il PSG, che ha investito 70 milioni di euro più bonus nell’estate 2023 per acquistarlo dall’Eintracht Francoforte, non intende svendere il giocatore. La richiesta attuale si aggira tra i 45 e i 50 milioni, cifra ritenuta eccessiva dalla Juve, che punta a un nuovo prestito con diritto di riscatto, evitando vincoli troppo onerosi.Kolo Muani ha già conquistato ambiente e dirigenza juventina, ma secondo la Gazzetta dello Sport la Juve vorrebbe vederlo all’opera su un’intera stagione prima di impegnarsi in un investimento a lungo termine. Per questo si insiste su una formula flessibile: un prestito oneroso, senza obbligo ma con un diritto di riscatto ben definito.Il classe 1998, cresciuto nel Nantes e passato per Francoforte prima del grande salto al PSG, ha trovato a Torino fiducia e centralità. L’ipotesi di tornare in Serie A lo entusiasma e ha già espresso il suo gradimento per una permanenza in bianconero.Ora la palla passa al Paris Saint-Germain. Terminato il Mondiale per Club, il club francese dovrà decidere se monetizzare o accettare una nuova formula di prestito. La Juventus è pronta a muoversi: Kolo Muani è più di un’idea, è un obiettivo concreto per guidare l’attacco bianconero nel 2025-26.