Juventus e Kolo Muani insieme fino al Mondiale, e poi? Gli scenari futuri

Getty Images

Filtra ottimismo in casa Juventus per la permanenza di Randalanche nella prossima stagione. L’attaccante francese, arrivato a Torino in prestito secco dal, ha avuto un impatto importante nella sua prima esperienza in bianconero: 8 gol complessivi, con 5 reti realizzate nelle prime tre partite e l’ultimo decisivo per la qualificazione in Champions League.Secondo quanto emerso nelle ultime ore, la Juventus avrebbe già avuto contatti positivi per trattenere Kolo Muani almeno fino al Mondiale per Club 2025, in programma negli Stati Uniti. Il tecnico Igor Tudor è fiducioso e considera il numero 9 una pedina fondamentale per affrontare la competizione internazionale.

Kolo Muani Juve, le ultime sul futuro

Dal canto suo, il PSG ha fatto sapere tramite il tecnico Luis Enrique che Kolo Muani non rientra nei piani futuri del club. Questa posizione apre le porte a un possibile nuovo prestito, stavolta con condizioni diverse: la Juventus potrebbe chiedere un’opzione di riscatto da esercitare entro due stagioni, quando il valore di mercato del giocatore potrebbe essere più gestibile.Kolo Muani, dal canto suo, si è ambientato bene a Torino e non ha nascosto la sua disponibilità a restare. L’intesa tra giocatore e ambiente è solida, un elemento fondamentale in vista di eventuali trattative. Inoltre, il progetto sportivo della Juventus e la partecipazione al Mondiale per Club rappresentano motivazioni importanti per l’attaccante francese.Per ora, l’obiettivo primario è garantirne la presenza fino alla conclusione della competizione FIFA, ma la dirigenza bianconera guarda già oltre, valutando la possibilità di farne un punto fermo anche per il futuro.Resta ora da capire la posizione definitiva del Paris Saint-Germain, ma l’impressione è che la Juventus stia lavorando con determinazione per confermare Kolo Muani a Torino, in una strategia che unisce ambizione sportiva e sostenibilità economica.