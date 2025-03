Juventus, cosa succede con Kolo Muani? L'idea di Tudor

AFP via Getty Images

L'era Tudor è cominciata col piede giusto. La Juventus vince e restituisce quel sorriso sereno che a Torino mancava da tanto, sostituito dalla rabbia e dal vuoto della gara contro l'Atalanta. L'allenatore bianconero ha fatto partire la sua rivoluzione, dalla difesa a 3 ai nuovi ruoli diLa Juve ha un nuovo volto, e deve avere anche un nuovo atteggiamento, radicalmente opposto a quello delle ultime gare: non possono bastare l'identità o l'emozione , i bianconeri devono vincere e farlo con la convinzione giusta, perché l'obiettivo Champions League è fondamentale per una stagione fin qui davvero complicata.

Uno dei punti di partenza è la centralità diin attacco, e lo si è visto: il serbo è rimasto in campo per 90 minuti, mentre Kolo Muani non è entrato. Un segno del pensiero di Tudor o solo una prima idea? Il momento sembrerebbe propendere per la seconda: lo stesso allenatore, e dunque la prima panchina del francese non significa che sarà questo il trend.