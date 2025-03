Il futuro di Kolo Muani passa da Tudor: i prossimi mesi sono decisivi

AFP via Getty Images

La conferenza stampa di Igor Tudor è stata. Nel vero senso della parola: il nuovo allenatore bianconero ha coperto i tanti, tantissimi temi che ruotano intorno all'ambiente, tormentati per la maggior parte. Ha risposto con energia, idee semplici ma forti, con un messaggio chiaro:Ed è questo il punto fondamentale da cui ripartire, senza cancellare ciò che si è stati, ma ricordandolo per capire dove migliorare. Tudorcon la Juventus di Thiago Motta, segno della sua voglia di costruire la sua squadra, con identità e juventinità. Ma basterà? No, non basta, e lo ha spiegato lo stesso allenatore.

La Juve deve ripartire da se stessa, dai giocatori e dal loro modo di stare in campo: proprio qui si inserisce Tudor, che può dare una svolta a diversi aspetti, partendo dai singoli per lavorare sul gruppo intero. Uno dei punti fondamentali sarà senza dubbio con la rivalutazione di Vlahovic che diventa sempre più centrale . Attenzione, però, a non dimenticare: il francese è un'arma in più per questa squadra, lo ha già dimostrato e vuole tornare a farlo."Kolo l'ho visto ieri, giocatore fortissimo, non devo dirlo io. C'è lui (Vlahovic, ndr), c'è Kolo, due attaccanti forti che possono giocare insieme, uno o l'altro, si può fare tutto": Tudor non si è di certo risparmiato parlando dell'attaccante ex PSG, e ha messo in chiaro la sua idea.. Già, perché per l'allenatore croato sarà fondamentale la presenza di Vlahovic, ma non va trascurata quella di Kolo Muani.I due attaccanti, soluzione quasi mai adattata da Thiago Motta. Uno scenario che può mettere in luce le qualità di entrambi, diversi ma ugualmente importanti per la squadra, e in grado di essere determinanti: da una parte c'è l'attuale, dall'altra un giocatore che ha segnatoin bianconero.Non è però da escludere che Kolo possa subentrare a partita in corso, oppure un diverso impiego in base al momento della partita. Questi mesi con Tudor, infatti, sono decisivi.Dopo l'inizio da sogno Kolo Muani ha avuto un calo,. Proprio per questo l'attaccante bianconero ha davanti a sé un futuro incerto, al momento bloccato. Un eventuale rinnovo, che si trasformerebbe in una nuova trattativa con il PSG, è ancora tutto da definire: il momento della squadra è stato (ed è) ancoraInsomma, l'attaccante francese va verso un finale di stagione che può essere decisivo per lui e per la Juventus: le ultime 9 partite di campionato e il Mondiale per club possono dare la, e la gestione di Tudor sarà fondamentale.





