CM - La Juventus valuta già il riscatto di Kolo Muani dal PSG. E su Vlahovic...

Juve, il riscatto di Kolo Muani è un obiettivo?

ha avuto senza dubbio un impatto positivo con la maglia della Juventus. I primi minuti in bianconero sono iniziati nel migliore dei modi, con, oltre a tanta voglia di mettersi in gioco. Il francese viene da un periodo complicato al PSG, in cui è finito fuori dal progetto di Luis Enrique e vuole dunque rilanciarsi con la Juve. E i primi segnali già ci sono: Thiago Motta vuole dargli fiducia, e lo ha già dimostrato preferendolo ain più di un'occasione, e potrebbe ripetere questa scelta anche per la partita contro il Como . Gli occhi della Juventus, però, sembrano guardare già oltre, già all'estate: secondo quanto riportato da Calciomercato.com, i bianconeri starebbero già pensando a un eventuale riscatto dal Paris Saint-Germain a fine stagione, e nell'operazione va considerata proprio la posizione di Vlahovic.

Kolo Muani è arrivato in prestito secco, senza alcuna clausola per riscattare il giocatore. Finita qui? Al momento non sembra, infatti la porta per la Juve potrebbe non essere del tutto chiusa anche in futuro. Il PSG ha acquistato l'attaccante, e dunque vuole guadagnare dalla sua cessione: questo significa che l'intenzione è di venderlo per una cifra non inferiore ai, una spesa di certo non indifferente per la Juventus. E Vlahovic? Il serbo potrebbe essere proprio la chiave per garantirsi una cifra simile, perché al momento il discorso rinnovo sembra bloccato, e i club insono da tenere d'occhio. Lo riporta Calciomercato.com.





