Juventus-Kolo Muani, contatti continui con il PSG: il Mondiale per Club è un fattore

Kolo Muani rimane alla Juventus? Le ultime e la formula

Randalaveva lasciato segnando un goal decisivo per la qualificazione in Champions League; il 25 maggio, al triplice fischio dil'attaccanre francese non era sicuro di dove e con chi sarebbe stato ora. O meglio, dove era forse scontato, ovvero negli Stati Uniti, ma con quale maglia no.che ne detiene il cartellino.anche per la sua volontà di chiudere la stagione con chi ha creduto in lui negli ultimi mesi.Kolo Muani vuole proseguire come aveva chiuso il campionato ed avrà l'opportunità di farlo da domani notte quandoIl percorso dei bianconeri negli Stati Uniti passerà banalmente anche dalle prestazioni e dai goal di Kolo Muani. Ma poi, una volta finita l'avventura negli USA, che succederà?

Il Mondiale per Club cambia il futuro di Kolo Muani?

La Juventus sta continuando a spingere per la permanenza dell'attaccante anche dopo il Mondiale per ClubL'intenzione di tutti è arrivare ad un'intesa. Il club parigino non punta più su Kolo e il giocatore mette la Juventus come prima opzione, anche proprio per come sono andati questi mesi a Torino, dove si è trovato benissimo dentro e fuori dal campo. Ciò che cambierà rispetto a gennaio però è sicuramente la formula dell'operazione perchéformula a cui non chiude a priori il PSG ma il nodo della questione è legato alla cifra con cui i bianconeri poi potrebbero acquistarlo a titolo definitivo.Proprio questo può essere uno degli aspetti in cui il Mondiale per Club inciderà.Ecco perché la dirigenza juventina è al lavoro per mettere in discesa l'operazione e portarsi molto, molto avanti, cercando una base d'intesa. A facilitare il tutto c'èi, che ha rapporti molto stretti con il PSG e fin dal primo giorno ha preso in mano la situazione legata all'attaccante. La strada è tracciata e la Juventus la sta percorrendo.





