Le reti, le parole e ora lo stallo: Juventus, le ultime su Kolo Muani

AFP via Getty Images

La copertina del reparto offensivo, almeno per il momento, se l'è presa. E non potrebbe essere altrimenti: in casa Juventus regnano i dubbi per quanto riguarda gli attaccanti, e il canadese è l'unica certezza fin qui. Già, perché gli altri in rosa sono tutti legati a una situazione diversa, ma con il filo rosso di un futuro che può essere lontano da Torino: Vlahovic è sempre più lontano dal club bianconero,non rientra nel progetto evive un momento di stallo.Proprio il francese, però, è quello che può sperare maggiormente di rimanere alla Juventus. Il suo obiettivo, come dichiarato da lui stesso durante il Mondiale per Club, è proseguire con questa maglia. Il dglo aveva detto prima di partire per gli USA, spiegando che c'era già fiducia per prolungare l'accordo anche nella prossima stagione, ma da allora non ci sono stati sviluppi.

La posizione di PSG e Juventus su Kolo Muani

Certo, la Juve è stata impegnata proprio negli Stati Uniti, ma non per questo il mercato si è fermato : nella notte dopo la sconfitta con il Real Madrid è arrivata la chiusura definitiva con Jonathan David, e nel frattempo Comolli ha continuato a lavorare per Sancho, dunque lo farà anche per Kolo Muani nei prossimi giorni.Le reti al Mondiale per Club avevano mandato chiari segnali: l'attaccante numero 20e vuole continuare a farlo. La volontà è condivisa dalla Juve, che sta cercando di lavorare con il Paris Saint-Germain proprio per un nuovo prestito, puntando sulla formula con diritto di riscatto.Il club parigino, però, al momento non ha dato la sua apertura. Nonostante Kolo Muani non rientri nei piani di Luis Enrique, il PSG non vuole svendere il giocatore, specialmente nell'ottica dell'investimento effettuato per portarlo a Parigi. Nel 2023, dunque l'obiettivo sarebbe cederlo a titolo definitivo, un'operazione che la Juve - almeno per ora - non sta considerando.





