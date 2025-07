Gazzetta - La Juventus alza l'offerta per Kolo Muani: cifre e formula, tutti i dettagli

Kolo Muani-Juventus, la situazione

Una settimana fa la, primo ma non certo ultimo colpo in attacco. L'arrivo del canadese però non ha cambiato il focus dei bianconeri, sempre concentrati sul reparto offensivo. Con la rottura ormai insanabile tra la Juventus e Dusan Vlahovic e Victor Osimhen verso il Galatasaray, i riflettori sono adesso puntati superché a Torino non vogliono ritrovarsi con le mani vuote.L'idea di Damien Comolli è chiara, riabbracciare Kolo Muani, senza neanche accorgersi che il francese dal 2 luglio, ovvero dopo l'eliminazione della Juve dal Mondiale per Club, sia tornato a tutti gli effetti un giocatore del PSG., ovvero proponendo un prestito, stavolta oneroso, a una cifra che possa essere considerata soddisfacente per prolungare il sodalizio, come riferisce la Gazzetta dello Sport, che si sofferma anche sulle cifre dell'operazione.

La nuova offerta della Juventus per Kolo Muani

Finora i francesi hanno sempre chiuso all’ipotesi di un’altra stagione in affitto senza obbligo di riscatto (a gennaio la Juventus lo aveva preso in prestito secco) pretendendo, si legge, che la cifra stabilita dalla Juventus (circa 40 milioni per acquistarlo a titolo definitivo nel 2026) fosse cosa certa, mentre i bianconeri vorrebbero una formula che preveda il dirittosperando che sia abbastanza convincente da superare le resistente parigine.Un modo questo per venire incontro ai francesi sulla formula ma soprattutto un segnale chiaro di come la volontà dei bianconeri sia quella di acquistare Kolo Muani a titolo definitivo ma farlo non subito. Un prestito così oneroso infatti, in linea di massima, è il preludio all'investimento successivo. Randal aspetta con fiducia e con la speranza di rimanere (tornare) a Torino, dove è contento di come sono andati i primi mesi e crede sia il posto giusto per proseguire la carriera.