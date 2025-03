Juventus, Kolo Muani MVP di febbraio: ecco quando verrà premiato

AFP via Getty Images



Quando verrà premiato Kolo Muani?

Randalè l'MVP della Juventus del mese di febbraio. A renderlo noto la stessa società bianconera con un comunicato. Di seguito il comunicato dal sito ufficiale:Il mese di marzo è cominciato con il successo casalingo contro l’Hellas Verona di lunedì scorso grazie alle reti di Thuram e Koopmeiners, ma è tempo di soffermarsi sul migliore fra i giocatori bianconeri del mese di febbraio.L’EA Sports FC Player of the Month di febbraio, scelto dai tifosi con i loro voti su juventus.com, è Randal Kolo Muani!

L’attaccante francese, arrivato a Torino lo scorso gennaio, è stato protagonista di 4 reti e 2 assist nelle 7 partite disputate dai bianconeri nel secondo mese di questo 2025.Il nostro numero 20 riceverà, come di consueto, il trofeo come MVP del mese di febbraio prima del fischio d’inizio dell’incontro di Serie A di domenica 9 marzo contro l’Atalanta in programma alle 20:45 all’Allianz Stadium