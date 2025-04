Kolo Muani, a Monza un'occasione d'oro: non c'è Vlahovic, ma i treni sono finiti

AFP or licensors

quasi certo della retrocessione. E quel qualcosa in più è un tormentone ormai noto, si chiama Champions League: con la sconfitta di Parma la corsa si è complicata , e i due scontri diretti decideranno la stagione, non solo quella presente. Dunque vietato sbagliare e, soprattutto, rimuginare eccessivamente: tra quattro giorni la Juve sarà di nuovo in campo, questa volta contro un Monza

La Juventus deve dimostrare che Parma sia stato solo un passo falso, un inciampo in un percorso. La gara del Tardini ha riaperto ferite e dubbi che non erano certo dimenticati, ma forse messi da parte, coperti dall'alone di novità e carattere di. Pensare che sia già tutto finito, però, può solo avere risvolti negativi:

Juventus-Monza, l'occasione di Kolo Muani

La partita di Kolo Muani contro il Parma

Minuti giocati: 90

Goal: 0

Assist: 0

Goal attesi: 0.09

Tocchi: 34

Tiri in porta: 1

Passaggi riusciti: 11/15

All'Allianz Stadium ci sarà un'altra grande occasione per, che dovrà reggere l'attacco in solitaria, complice l'assenza di. Gli esami del serbo hanno infatti evidenziato un sovraccarico muscolare al retto femorale della coscia destra Il francese non ha brillato contro il Parma, anzi. La coppia inedita formata dal numero 20 e Vlahovic, che fin qui aveva collezionato appena 145 minuti insieme, è stata un esperimento fallito. Se da un lato DV9 sembrava non riuscire a trovare la giusta posizione, dall'altroLa fotografia della difficoltà offensiva della Juventus sta tutta in un dato: il primo tiro in porta, proprio di Kolo Muani,. Troppo poco, per usare un eufemismo. Il calendario però non aspetta e mette di fronte all'attaccante francese un'altra grandissima occasione.Contro il Monza la titolarità è quasi certa perché Vlahovic non ci sarà, e dunque il numero 20 non può mancare questo treno:, e da allora gli scenari del suo futuro sono cambiati radicalmente. La gara di domenica è decisiva, per la Juventus sicuramente.





