Osimhen, Gyokeres o... Kolo Muani? Il francese può essere il primo attaccante della Juventus

La corsa ai nomi e ai sogni è cominciata già da tempo in casa Juventus. Victorè stato (e, anche se con meno intensità, non ha smesso di essere) un sogno per il club bianconero, portato avanti soprattutto dall'ex Managing Director Football. Dall'attaccante nigeriano si è passati a, che con 54 reti in 52 partite non ha bisogno di grandi presentazioni per attirare grandi interessi.Insomma, l'obiettivo è tutt'ora rinforzare il reparto offensivo, e i sogni sono stati fin qui motore delle idee di mercato della Juventus. Certo, sogni. Perché siasiasono giocatori di grande livello, ma altrettanto grande sarebbe lo sforzo economico per portarli a Torino: il Napoli ha sempre chiesto, mentreper lo svedese dello Sporting.

Quale futuro per Kolo Muani?

Le parole dopo Juventus-Al Ain

Dunque, lo sguardo della Juve può e deve allargarsi, o meglio, restringersi. Precisamente a Torino, o negli USA in questo preciso istante. Guardando alla gara contro l'Al-Ain, infatti, non si può che pensare a, che con una doppietta e parole molto chiare ha spiegato le sue intenzioni con i bianconeri.Il Mondiale per Club è il primo passo verso un piano più grande. A differenza di, per il quale l'affare passa da una clausola di 30 milioni, la situazione diè accompagnata da una maggiore fiducia. La volontà del giocatore è chiara, infatti ha ribadito anche nel post partita di trovarsi bene a Torino e di voler rimanere in bianconero Il dgha già dichiarato di voler trattare con il PSG per prolungare ulteriormente il prestito del francese, almeno fino alla prossima stagione. L'idea della Juve sarebbe mantenere il prestito, aggiungendo però un diritto di riscatto. Da parte del club bianconero resta la fiducia per le trattative con i parigini, che però vorranno"La Juventus è un grande club, vogliamo sempre dare il meglio per questa maglia. Combattere e vincere, io sono pronto a farlo e sono davvero felice di poterlo fare qui alla Juve. Con Tudor mi trovo molto bene perché lui vuole sempre attaccare, avere un approccio forte alla partita. Devo dire che mi piace come stile di gioco. Sinceramente mi sento molto bene qui. Riesco a giocare bene e fare gol. Sono felice, spero di poter restare".





