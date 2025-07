Kolo Muani va in ritiro con il Psg: cosa cambia per la Juventus

Getty Images

Kolo Muani in ritiro con il PSG: la situazione

Randaltornerà presto al centro delle vicende di mercato. Come rivelato da FootMercato, l’attaccante francese è atteso mercoledì 23 luglio al centro sportivo del Paris Saint-Germain per iniziare la preparazione individuale in vista della nuova stagione. Un giorno prima di quando si ritroverà la Juventus alla Continassa agli ordini di Igor Tudor.Nonostante il suo futuro a Parigi sia tutt’altro che certo (anzi, il giocatore continua a non rientrare nei piani di Luis Enrique e sarà ceduto),, soprattutto se è legato solo ad un diritto di riscatto. La società francese, infatti, punta a cedere il giocatore solo a titolo definitivo o al massimo con l'obbligo di riscatto assicurato, una formula che complica i piani delle pretendenti, tra cui la Juventus.

i. Il club bianconero continua a seguire con attenzione l’evoluzione della situazione, sperando in un cambio di strategia da parte del PSG nelle prossime settimane. Kolo Muani è un profilo che piace molto alla dirigenza juventina per la sua versatilità e capacità di agire sia da prima punta che da esterno offensivo e resta l'obiettivo primario per completare l'attacco.Per il momento, però, ogni tentativo è bloccato dalle richieste del club parigino. Se la posizione del PSG dovesse ammorbidirsi, la Juventus sarebbe pronta a farsi avanti concretamente. Fino ad allora, l a pista Kolo Muani resta in stand-by e il giocatore, che ha dato priorità ai bianconeri, è costretto ad aspettare. Ciò che vale oggi, ovvero la chiusura totale del PSG a prestiti o formule simili, potrebbe non valere tra qualche settimana.