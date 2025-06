Juventus, hai visto? Goal di Kolo Muani con la Francia, il club lavora per tenerlo

AFP or licensors

Kolo Muani Juve: tra prestito Mondiale e strategia futura

È stato uno dei protagonisti di Spagna-Francia , semifinale spettacolare di Nations League terminata 5-4. Randalha lasciato il segno nel finale del match con un colpo di testa preciso su cross di Cherki, realizzando il gol del momentaneo 5-4. Un’illusione per la rimonta francese, ma una soddisfazione personale per l’attaccante che ha trovato il secondo gol consecutivo, dopo quello segnato con la maglia della Juventus al Penzo di Venezia.Il nome di Kolo Muani è ormai strettamente legato al presente e al futuro della Juventus. La società bianconera ha due obiettivi chiari: da un lato, garantire a Igor Tudor un attacco competitivo per il Mondiale per Club 2025; dall’altro, valutare la possibilità di prolungare l’esperienza dell’attaccante francese anche nella prossima stagione.

La necessità immediata è quella di chiudere con il Paris Saint-Germain un accordo che consenta a Kolo Muani di partecipare al torneo mondiale negli Stati Uniti. Un compito che rientra nelle priorità del nuovo duo dirigenziale Comolli-Chiellini, che intende evitare che Tudor si ritrovi con il solo Vlahovic, sempre più lontano dal progetto, e con un Milik non ancora al 100%. L’unica alternativa in rosa, Nico Gonzalez, sarebbe un adattato nel ruolo di prima punta.Ma c’è anche l’opportunità di guardare oltre il Mondiale. Se il PSG dovesse aprire alla possibilità di un secondo prestito annuale, la Juventus potrebbe decidere di proseguire con Kolo Muani anche nella stagione 2025/26. Un giocatore già ambientato, ben inserito negli schemi tattici di Tudor e desideroso di restare a Torino.La volontà del calciatore è chiara: restare in bianconero. E questo, in una trattativa complessa, può rappresentare un vantaggio importante per la Juventus.