Juventus, da quanto non segna Kolo Muani

AFP via Getty Images

La Juventus è tornata al quinto posto dopo il pareggio tra. I rossoblù hanno scavalcato nuovamente la squadra di Tudor portandosi a 57 punti, mentre i bianconeri rimangono a quota 56, e dunque la lotta per la zona Champions rimane molto aperta.A inseguire ci sono anche, rispettivamente a 55, 53 e 52 punti: nelle ultime sette giornate di campionato sarà una corsa fra tanti club, dunque la Juve deve rimanere attenta e compatta per puntare al suo obiettivo.Per farlo, Tudor avrà bisogno di ogni tassello della sua squadra, e uno di questi è inevitabilmente il reparto offensivo: gli attaccanti bianconeri non trovano il goal da diverse partite, in particolare, che dopo un inizio perfetto si è fermato a 5 reti.

I goal di Kolo Muani con la Juventus

L'impatto del francese con la Juventus è stato senza dubbio determinante, infatti Thiago Motta aveva iniziato a schierarlo sempre dal primo minuto, preferendolo a Vlahovic. L'ex Eintracht aveva risposto bene, segnando addiritturaDa allora, però, anche Kolo Muani ha vissuto un momento complicato, legato inevitabilmente al periodo di difficoltà in cui si è trovata la Juve. L'ultimo goal del francese, data della doppietta che era valsa la vittoria contro il