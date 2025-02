Kolo Muani è la vera chiave di (s)volta della Juve, e può esserlo anche per il futuro

AFP via Getty Images

Ogni mattoncino. I passi della Juventus stanno inziando a emergere sempre di più, e in un percorso tortuoso come quello di una rivoluzione,. Certo, tanto dipende dalle basi che si pongono durante l'anno, ma anche in questo la Juve ha dimostrato di essereCosa significa? Significa che le basi non sono state sempre solide, al contrario, hanno traballato e a volte si sono persino sgretolate. Eppure non si è buttato tutto, anzi.a voler insistere e gettare nuove basi, per reagire e costruire davvero. E la scelta sta pagando: lo dicono i numeri, lo dice l'atteggiamento

Juventus, l'impatto incredibile di Kolo Muani

Il piano della Juventus per il futuro

I numeri di Kolo Muani con la Juventus

5 partite giocate

5 volte titolare

5 goal

1 assist

2.25 goal attesi

1 goal ogni 70 minuti

E tra tutti i mattoncini, c'è una vera e propria chiave di (s)volta, che ha acceso i bianconeri, oltre ad aver riacceso se stesso., che da quando è arrivato a Torino ha subito messo in chiaro di voler lavorare per ritrovare la sua forma, e il suo obiettivo si sta riflettendo proprio sulla squadra.Basterebbero i numeri per certificare un impatto a dir poco eccezionale.contro Napoli, Empoli e Como. E anche quando non segna, è comunque decisivo: la giocata che porta alla rete di Conceicao nel derby d'Italia è simbolo di un giocatore che brilla e fa brillare.Eppure non bastano solo i dati per spiegare quanto Kolo Muani sia diventato fondamentale per la Juventus in così poco tempo. Come dichiarato anche da Thiago Motta, il francese si è messo subito a disposizione e al lavoro, e si è inserito alla perfezione nel gruppo: grande merito va anche ai connazionali, che lo hanno aiutato a entrare al meglio in squadra.Ed è dunque inevitabile guardare al futuro, per entrambi. Kolo Muani era reduce da un momento complicato nella sua carriera, perché l'arrivo al PSG non è stato quello immaginato.nelle sue due stagioni in Francia, con Luis Enrique che ha messo in chiaro di non comprendere l'attaccante nel suo progetto.Se da un lato Kolo Muani sembra essere tornato ad accendersi con la maglia bianconera, lo stesso è per la Juventus. I bianconeri vogliono proseguire con l'attaccante francese - lo ha dichiarato lo stesso- e perciò in estate si cercherà un modo per trattenerlo. Sarà tutto da vedere e definire, ma ciò che è rimane è la volontà di costruire





