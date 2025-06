Juventus, le due facce di Kolo Muani: la strategia per il futuro

Getty Images

Un’esperienza dalle due facce, quella di Kolo Muani alla Juventus : debutto con goal a Napoli, doppietta con l’Empoli e pure con il Como e poi un assist nella vittoria interna contro l’Inter. Non ha deluso nemmeno il finale: goal contro il Monza in una partita che sembrava dal risultato scontato ma poteva mettersi in salita, goal nel pareggio dell’Olimpico contro la Lazio e, dulcis in fundo, altra rete nell’ultimo incontro stagionale –-, contro il Venezia. In mezzo, tra metà febbraio e metà aprile, un buco di trama e tante pagine bianche.

Kolo Muani Juve, cosa succede adesso

Duplice, poi, è stato anchel’allenatore croato, al suo arrivo, ha voluto dare fiducia a Dusane ha messo da parte il francese. Gerarchie ribaltate negli ultimi mesi – complice un infortunio muscolare del serbo -, così come si sono ribaltate le convinzioni dell’allenatore: non si può rinunciare all’attaccante più in forma in rosa.Duplice, infine, è anche la strategia della Juventus per il futuro di, si districa tra la. La necessità è quella di fornire a Tudor un pacchetto offensivo competitivo per il Mondiale per Club. Per questo, la dirigenza bianconera sta lavorando – in costante contatto con il-,. È, questo, uno dei primi compiti del duo Comolli-Chiellini; come dicevamo, una necessità: altrimenti, Tudor si ritroverebbe con unsempre più fuori dal progetto tecnico e… E basta. Difficile immaginare chepossa essere a disposizione – ha da poco ricominciato a lavorare in campo, con il pallone -, mentresarebbe un adattato nel ruolo di prima punta.Dalla necessità del Mondiale, all’opportunità di andare avanti insieme, oltre gli Stati Uniti. Se, lato Paris Saint-Germain, si aprisse alla, la Juventus potrebbe cogliere la palla al balzo. In questo modo, a prezzi sostenibili, si ritroverebbe in rosa un calciatore che ha già avuto modo di ambientarsi e di dimostrare di poter fare al caso delle idee di gioco di Tudor. Ci sarà tempo per discuterne, è probabile che al termine del cammino Mondiale le parti si riaggiornino.