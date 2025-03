Juventus, Kolo Muani e Thiago Motta: destino legato

AFP via Getty Images

Secondo quanto riportato da Florian Plettenberg di Sky Sport Germania, il futuro di Randalalladipenderà anche dalla scelta dell’allenatore per la prossima stagione. L’attaccante francese, attualmente in prestito dal Paris Saint-Germain, si trova molto bene sotto la guida die la sua permanenza potrebbe essere influenzata dalla conferma del tecnico italo-brasiliano sulla panchina bianconera.La Juventus, al momento, non dispone di un'opzione di acquisto per Kolo Muani, il che significa che un eventuale trasferimento definitivo dovrà essere rinegoziato in estate con il PSG. Questo rende la situazione particolarmente incerta, soprattutto considerando che diversi club stanno già monitorando attentamente l’evolversi della vicenda. L’attaccante francese, infatti, rimane un profilo molto appetibile sul mercato, con molte squadre interessate a garantirsi le sue prestazioni.

Per la Juve, trattenere Kolo Muani rappresenterebbe un investimento significativo, ma la volontà del giocatore sarà un fattore chiave. Se Thiago Motta dovesse restare alla guida dei bianconeri, le possibilità di una sua permanenza potrebbero aumentare. In caso contrario, il futuro del francese potrebbe prendere una direzione diversa, con altre società pronte a inserirsi nella trattativa. Il club torinese dovrà quindi muoversi con attenzione nelle prossime settimane, valutando le opportunità di mercato e le strategie da adottare per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione.