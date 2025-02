Juventus, Kolo Muani è già nella storia: nessuno come lui

AFP via Getty Images

Randalentra nella storia delladiventando il primo giocatore bianconero a segnare una doppietta al suo esordio all'Allianz Stadium in Serie A. L'attaccante francese ha impressionato subito i tifosi con una prestazione straordinaria, dimostrando grande freddezza sotto porta e un ottimo senso del gol. Il suo debutto ha confermato le aspettative su di lui, evidenziando le sue qualità tecniche e fisiche. Con questa doppietta, Kolo Muani si candida a diventare un elemento chiave per la squadra, che punta su di lui per rafforzare l'attacco e inseguire i propri obiettivi stagionali.