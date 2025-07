Juventus, è stallo per Kolo Muani: dal nodo Vlahovic alle sirene dalla Premier, cosa serve per sbloccare l'affare

Lasta riscontrando più difficoltà del previsto nel riuscire a perfezionare l'acquisizione a titolo definitivo di. Se per quanto riguarda Francisco Conceicao è filato tutto più o meno liscio, la trattativa per riconfermare in bianconero l'attaccante francese anche nella prossima stagione appare decisamente in salita dopo gli ultimi e freschi sviluppi.Procediamo con ordine: Kolo Muani è arrivato in prestito secco dal PSG - senza l'inserimento di alcun tipo di opzione - nel mercato di gennaio. L'accordo, inizialmente valido fino al 30 giugno è stato poi prorogato per consentire al calciatore di disputare anche il Mondiale per Club con la squadra di Igor Tudor. Ora, però, viene il difficile.

La posizione del PSG

Il nodo Vlahovic

La concorrenza

La volontà della Juventus è sempre stata molto chiara e spinge nella direzione di trattenere il classe 1998 a Torino anche nella prossima stagione e, possibilmente, anche oltre, magari facendo leva sulla voglia di Juve mai nascosta dall'ex attaccante dell'Eintracht. Purtroppo per la Juve, però, non possono bastare questi fattori per trovare la quadra. Serve, infatti, che vada al suo posto il tassello più importante, ovvero quello che potrebbe sbloccare la situazione: l'offerta giusta per il PSG.Il PSG, che solamente due anni fa aveva sborsato qualcosa come 90 milioni di euro per arrivare a Kolo Muani, punta inevitabilmente a monetizzare in maniera decisamente remunerativa la cessione del francese. La priorità dei parigini sarebbe quella di cedere il giocatore a titolo definitivo, ma le porte ad un eventuale prestito con obbligo di riscatto non verrebbero chiuse a priori. Ed è proprio qui che potrebbe giocarsi la partita, perché i campioni d'Europa puntano ad incassare una cifra piuttosto alta, ipotizzabile tra i 40 e i 50 milioni euro. Una somma che, in questo momento, la Juve potrebbe spendere con difficoltà.Per aiutare la Juventus a sbloccare la situazione Kolo Muani, con il giocatore che nel frattempo si unirà al raduno del club proprietario del suo cartellino, è necessario rompere gli indugi sul fronte mercato in uscita. Sono diversi, infatti, i giocatori che potrebbero lasciare Torino, ma se ci concentriamo sulla questione attaccanti il vero nodo della questione è legato a Dusan Vlahovic. Il serbo ha ancora un anno di contratto con la Juve e a bilancio pesa qualcosa come 20 milioni di euro. La rottura tra le parti è ormai totale, ma di offerte vere e proprie non ne sono ancora arrivate e lo stesso Vlahovic non ha dato sin qui grossi segnali di apertura ad una nuova destinazione. La logica conclusione è presto fatta: senza l'uscita di Vlahovic la Juve farebbe enorme fatica a liberare spazio e risorse per inserire un altro attaccante, a maggior ragione dopo l'ingaggio di David e il riscatto (in attesa di ufficialità) di Francisco Conceicao.A rafforzare la posizione del PSG e a mettere in difficoltà quella bianconera, c'è poi il delicato capitolo relativo alla concorrenza. Kolo Muani, infatti, è un giocatore molto appetibile sul mercato, specialmente per quello ricchissimo della Premier League. Dalla Francia le indiscrezioni su un potenziale interessamento di Manchester United e Newcastle si sono fatte via via più intense e questi club non avrebbero alcun tipo di problema a soddisfare a pieno le richieste del PSG. In altre parole, il domino da sbloccare è ancora molto complesso: la Juve deve fare in fretta.