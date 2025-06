Juventus, contatti positivi per Kolo Muani: il francese si appresta a giocare il Mondiale per Club

Getty Images

Filtra positività per la permanenza dialla Juventus. L'attaccante francese, arrivato a Torino in prestito secco, è stato protagonista di una parentesi con 8 goal, di cui 5 segnati nelle prime tre partite con la maglia bianconera e l'ultimo decisivo per la qualificazione in Champions League.La Juventus ha espresso la volontà di tenere Kolo Muani almeno fino al Mondiale per Club, e nelle ultime ore. L'ex Eintracht, infatti, si appresta a giocare la competizione negli Stati Uniti con la maglia bianconera, dunque Tudor è sempre più sicuro di averlo a disposizione.

Il club bianconero lavora anche nell'ottica della prossima stagione : Luis Enrique ha messo in chiaro che, mentre la Juve ha già avuto contatti positivi per portarlo al Mondiale per Club. Kolo Muani ha già mostrato le sue doti e si è ambientato bene a Torino, perciò non è da escludere che la Juventus tenti di puntare su di lui anche dopo il Mondiale.





