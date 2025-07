Juventus, chi c'è meglio di Kolo Muani?

averlo o non averlo per lacambia tutto. In generale, la scelta dell'altro attaccante, quello da affiancare a Jonathansposta ovviamente tanto, considerando che è improbabile la permanenza diper un'altra stagione. La situazione è semplice ma complicata allo stesso tempo. Semplice perché. Complicata perché il club bianconero non arriva a soddisfare le richieste parigine.

Chi c'è meglio di Kolo Muani sul mercato?

Perché la Juventus vuole Kolo Muani

i e continuerà il pressing, sperando che con il passare del tempo si ammorbidisca la posizione del PSG. Una scelta, quella di rimanere focalizzata su Kolo Muani, comprensibile, anzi giusta, in questa fase del mercato. E il motivo è legato alla domanda che probabilmente alla Continassa si stanno facendo,Ovviamente in giro per l'Europa qualcuno che in questi anni abbia fatto meglio di Kolo Muani c'è.tanto per citare due per cui la Juventus ha chiesto informazioni cercando di capire la fattibilità delle due trattative. Ma per entrambi si parla di operazioni da oltre 70 milioni di euro.L'ex Eintracht Francoforte ha 26 anni ed entra quindi nella fase centrale della sua carriera; vanta già un curriculum di alto livello con oltre 50 presenze nel PSG e soprattutto quelle con la Francia., aspetto da non sottovalutare considerando il materiale a disposizione del commissario tecnico.Ma soprattutto, a Torino,. Prima Thiago Motta e poi Igor Tudor lo hanno messo al centro della squadra. Quest'ultimo ci ha messo qualche settimana, puntando inizialmente su Vlahovic ma poi il campo ha fatto cambiare idea al croato, rimasto impressionato positivamente dalle qualità di Kolo Muani e dalla capacità del francese di dialogare con i compagni, in primis Kenan Yildiz, con cui l'intesa è cresciuta molto come si è visto al Mondiale per Club.Non è il classico centravanti, cecchino davanti alla porta, ma ha dimostrato comunque di avere anche un discreto numero di goal nel proprio bagaglio. Sono statia cui aggiunge tre assist. Dalle doppiette a Como ed Empoli ai goal con Lazio e Venezia all'ultima giornata; reti pesanti che hanno aiutato e non poco al raggiungimento dell'obiettivo per la Juve, la qualificazione in Champions League.Il mercato manda segnali chiari, anche quello in Italia. Mateo Retegui è partito in direzione Arabia Saudita per più di 65 milioni di euro, Lorenzo Lucca è stato acquistato dal Napoli per quasi 40 milioni. Ecco, KRiflessioni che confermano la volontà della Juventus, Kolo Muani rimane il primo obiettivo.