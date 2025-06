L’Equipe – Juventus, il Chelsea piomba su Kolo Muani: la posizione del Paris Saint-Germain

Getty Images

La Juventus vuole trattenere Randal Kolo Muani , ma la concorrenza si fa sempre più intensa, soprattutto dalla Premier League. Dopo un'ottima seconda parte di stagione in prestito a Torino – 10 gol in 20 partite – l’attaccante francese ha convinto tutti, dai tifosi alla dirigenza. Igor Tudor ha continuato a puntare su di lui dopo l'addio di Thiago Motta, e i risultati sono stati evidenti. Per questo motivo, la Juve ha già chiesto il rinnovo del prestito per la stagione 2025/26, questa volta con un'opzione di riscatto facilmente raggiungibile, come riportato da L'Équipe.

Chelsea e Manchester United su Kolo Muani

Tuttavia, il Paris Saint-Germain, proprietario del cartellino, preferirebbe cederlo a titolo definitivo. Non esclude però la possibilità di una nuova cessione temporanea, se le condizioni saranno favorevoli.Nel frattempo, due club inglesi sono entrati prepotentemente nella corsa a Kolo Muani. Il Chelsea si è già mosso concretamente, avviando contatti con il PSG nonostante l’arrivo di Liam Delap in apertura di mercato. Anche il Manchester United ha mostrato interesse, seppur in modo più blando.L'attaccante frances, è felice a Torino ma non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro. La Juventus spera di convincerlo con un progetto tecnico ambizioso, puntando anche sulla vetrina del Mondiale per Club 2025. Ma dovrà guardarsi le spalle: l’interesse della Premier è concreto, e Kolo Muani resta uno dei profili più richiesti del mercato europeo.