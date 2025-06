La Juventus vuole trattenere Kolo Muani: due strade per il futuro

Getty Images



Kolo Muani può tornare al PSG?

Kolo Muani giocherà il Mondiale per Club con la Juventus?



Due scenari per il futuro di Kolo Muani

Pochi giorni all'inizio del Mondiale per Club, pochi giorni che ci separano dal vedere di nuovo in azione la. Appuntamento al 19 giugno alle 3 di notte per l'esordio dei bianconeri di Igor Tudor nella competizione. Come raccontato Randaldovrebbe vestire la maglia della Juventus anche nel corso del Mondiale per Club nonostante il suo contratto fosse in scadenza prima.Il centravanti francese arrivato alla Juventus nel corso del mercato di gennaio in prestito. Tuttavia, complici i grandi risultati sportivi ottenuti dai francesi in questa stagione Kolo non rientra nei piani del club che quindi potrebbe privarsene in maniera abbastanza semplice.Andando con ordine però prima Kolo dovrebbe giocare il Mondiale per Club con la Juventus, anche se a spaventare un po' Madama è l'ingaggio molto elevato dell'attaccante francese: si parla di una cifra tra i 7 e gli 8 milioni a stagione. I bianconeri tuttavia stanno valutando di tenere Kolo a Torino anche nella prossima stagione ed ecco che a farsi strada sono due scenari.La prima opzione è trovare un'intesa sull'ingaggio sperando che il PSG possa pagarne una parte e si fissa una cifra in vista dell'estate 2026. L'altra formula che sembra essere la preferita del PSG è quella del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Due strade quindi: prestito con diritto di riscatto o prestito con obbligo di riscatto.



Comolli aiuta Kolo Muani



Il nuovo direttore Comolli inoltre sembra avere dei buoni rapporti con il PSG ed ecco che quindi ora potrebbe giocare un ruolo importante per riuscire a trattenere Kolo. Si lavora senza sosta.



Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui