Kolo Muani si prende l'attacco della Juventus, e può farlo anche in futuro: le cifre e la formula per trattenerlo

AFP via Getty Images

Ripartire è - ancora una volta - l'unico vero obiettivo di questo momento per la Juventus. Il modo in cui si può ripartire, però, è cambiato ancora, così come la stagione bianconera. Mai come quest'anno ci sono stati tantissimi capovolgimenti ravvicinati, con una squadra capace di fare passi avanti e poi subito indietro.Alla Juventus, però, vincere è l'unica cosa che conta. E dunque bisogna saper ripartire, reagire alle difficoltà anche quando sembra esserci solo buio intorno: i bianconeri devono ripartire proprio da loro stessi, da ciò che non ha funzionato e da ciò che invece

Come può rimanere Kolo Muani

I numeri di Kolo Muani con la Juventus

Presenze: 8

Da titolare: 7

Dalla panchina: 1

Minuti giocati: 637

Goal: 5

Assist: 2

E in questo aspetto rientra sicuramente. Dopo una partenza a dir poco incredibile, il francese ha rallentato, ma non è mai stato tra i peggiori. Al contrario, quando si accende può essere davvero determinante, sia con i suoi goal sia con le sue giocate, come era stato contro l'Inter. Proprio per questo la Juve vuole guardare oltre, e guardare oltre significa provare a trattenere l'attaccante Premessa: non si tratta di un affare semplice, sia per le cifre, sia per le questioni interne della Juventus. Tra i tanti aspetti da considerare c'è senza dubbio quello di, che sembra più lontano da Torino rispetto ad altri compagni:Dall'altra parte c'è invece il PSG, che ha già messo in chiaro di non voler puntare su Kolo Muani in questo progetto, ma allo stesso tempo non vuole svenderlo dopo. La Juve vuole perciò inserirsi (di nuovo) in queste dinamiche e avrebbe già pensato a formula e cifre: si pensa a un ulteriore, secondo quanto riporta Tuttosport.