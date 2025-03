Dopo l'inizio perfetto mancano le reti: da quanto non segna Kolo Muani

AFP via Getty Images

In un momento a dir poco complicatissimo per la Juventus, ci sono state (e continuano a esserci) tante dinamiche difficili. Le sconfitte contronon hanno fatto altro che accentuare una serie di problemi già present i, ma che ha pesato in modo ancora più importante contro queste due squadre.Innanzitutto, la Juve è passata dall'essere la miglior difesa d'Italia a subire ben, qualcosa che non accadevaOltre a questo, ciò che spicca è senza dubbio la difficoltà di segnare: se da una parte si è subìto molto più del solito, dall'altra i bianconeri non sono stati capaci di trovare la via del goal neanche una volta nelle due disfatte.

I primi due mesi di Kolo Muani con la Juventus

I numeri di Kolo Muani con la Juventus

Partite giocate: 11

Da titolare: 10

Minuti giocati: 884

Goal: 5

Assist: 2

E in mezzo a questo ciclone, dunque, finisce anche il reparto offensivo. Tra gli attaccanti che non segnano da diverso tempo c'è anche l'ultimo arrivato, che dopo un inizio di grande livello sta faticando a ritrovare continuità.Le prime partite di Kolo Muani con la maglia della Juventus sono state molto importanti. Il francese ha infatti dimostrato di avere voglia e, soprattutto, le carte in regola per prendersi l'attacco bianconero sulle spalle. Cinque reti nelle prime tre partite, un impattoper lui.Poi, però, anche Kolo Muani si è fermato. Certo, mantenere un rendimento come quello delle primissime gare era impossibile, ma adesso l'ex Eintracht Francoforte non segna da più di un mese. L'ultimo goal dell'attaccante risale infatti alla gara vinta in trasferta contro il, quando la Juventus doveva ancora affrontare sia ilin Champions League chein Coppa Italia. Insomma, nonostante un inizio da favola, ora anche Kolo Muani fatica, e non trova la rete da 8 partite.