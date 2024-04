Juventus su Khephren Thuram: cosa filtra

Occhi fissi su Khephren. Stando a Tuttosport, Cristianonon smette di seguire il secondogenito di Lilian e fratello di Marcus, fresco campione d'Italia con l'Inter, per il centrocampo del prossimo futuro, mezzala che farebbe perfettamente al caso dellapotendo contare su forza fisica, visione di gioco e ottima tecnica. L'opzione sembra estremamente interessante, anche perché il contratto del giocatore con ilè in scadenza nel giugno 2025.Motivo per cui, secondo il quotidiano, l'operazione con il club francese si potrebbe chiudere a una cifra intorno ai, un valore di mercato che, al netto delle variabili circa l'ambientamento del 23enne in Italia e a Torino, può alimentare qualche dubbio in merito agli investimenti più onerosi per altri obiettivi. Una formula, però, si può sempre trovare, quindi la Juve rimane alla finestra.