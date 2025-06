Juventus, Khephren Thuram lancia la sfida al Manchester City: cosa ha detto

Thuram Juve, le parole

A pochi giorni dalla tanto attesa sfida del Mondiale per Club contro il, Kephrenha parlato ai microfoni di SportMediaset, lanciando un messaggio chiaro e deciso: la Juventus è pronta a dare battaglia. Il centrocampista francese, tra i volti protagonisti della rosa bianconera, ha sottolineato la difficoltà dell’impegno europeo, ma anche la determinazione della squadra.“Sarà una partita molto difficile – ha dichiarato Thuram –. Abbiamo già giocato contro di loro in Champions ed è stato complicato, perché i Citizens hanno giocatori di altissimo livello e grandi capacità tecniche. Sono tutti calciatori molto intelligenti, quindi penso che sarà un’altra sfida durissima”.

Thuram ha evidenziato il rispetto per l’avversario, ma anche la voglia della Juventus di dimostrare il proprio valore contro una delle migliori squadre d’Europa. “Quella col City è una grande partita contro grandi giocatori, ma faremo il possibile per vincere”, ha concluso con determinazione.La Juventus si prepara dunque a un confronto di altissima intensità, consapevole del valore dell’avversario ma anche delle proprie potenzialità. Il tecnico e lo staff contano sull’energia e sulla qualità di giocatori come Thuram per cercare l’impresa e proseguire il cammino europeo.La sfida con il Manchester City si preannuncia come un vero banco di prova per la Juventus, che dovrà unire concentrazione, spirito di squadra e ambizione per affrontare i campioni inglesi a viso aperto.