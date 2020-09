Sami Khedira è uno dei calciatori che dovrebbe lasciare la Juve nella prossima finestra di mercato ma fin'ora il tedesco ha rifiutato la rescissione col club bianconero chiedendo i 6 milioni di euro del suo contratto che scade al termine della stagione. La Juve è pronta a spingersi al massimo fino a 3 e al momento, scrive Tuttosport, non ci sono offerte concrete per il centrocampista tedesco che sta lavorando assieme al resto dei compagni di squadra alla Continassa. Insomma, la strada per l'addio che la Juve sta caldeggiando è ancora in salita.